MOSCA (ITALPRESS) – Si troverà una soluzione alla situazione in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli esteri Sergei Lavrov secondo quanto riporta la Tass e Interfax. Lavrov ha confermato anche che i colloqui tra rappresentanti di Russia e Ucraina si svolgeranno oggi.”La Russia è pronta a discutere le garanzie di sicurezza per l’Ucraina e tutta l’Europa”, ha detto il ministro degli Esteri russo, in una conferenza stampa con i giornalisti internazionali. Il secondo round dei negoziati tra Russia e Ucraina cominceranno intorno alle 15 ora locale in Bielorussia (le 13 in Italia). Lo rende noto il capodelegazione di Mosca, Valdimir Medinsky, citato dall’agenzia Interfax

(ITALPRESS)

