Ucraina, Landini “In piazza per dire no alla guerra”

"In situazioni di questa natura le persone devono prendere la parola e mobilitarsi. E’ il momento di scendere in piazza per dire no alla guerra, i problemi si devono affrontare in un altro modo". Lo dice il segretario generale della Cgil Maurizio Landini nel corso del suo intervento a Napoli. gve/pc/mrv/red