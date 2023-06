Ucraina, la Camera di Commercio prepara la ricostruzione

L'Ucraina dovrà diventare "più attrattiva per gli investimenti internazionali" e per le imprese ucraine che torneranno nel paese dopo la guerra. Occorre, però, "iniziare a pensare adesso alla cooperazione futura". Lo ha detto Gennadiy Chyzhykov, presidente della Camera di Commercio e dell'Industria ucraina, in un'intervista al direttore di The Odessa Journal Ugo Poletti per l'agenzia Italpress. col/sat/fsc/gsl