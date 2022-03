Ucraina, Giarrusso: “L’Europa non si tirerà indietro”

"Il processo di adesione di un Paese nell'Unione Europea ha dei tempi che non possono essere scavalcati, ma solo abbreviati in tempi di urgenza". Queste le parole dell'europarlamentare 5 stelle Dino Giarrusso dopo il dibattito in plenaria del Parlamento Ue a Bruxelles. alp/sat/gtr