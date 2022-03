Ucraina, Fnomceo “Tacciano le armi, parli la diplomazia”

"I medici italiani sono vicini alla popolazione ucraina: sono disponibili, si mettono a disposizione per poter in qualche maniera alleviare le sofferenze.". Torna a lanciare un appello per la pace il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli. sat/gtr