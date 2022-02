Ucraina, Draghi “Evitare una guerra nel cuore dell’Europa”

"La via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell'ambito dell'Ue sanzioni nei confronti della Russia". Lo ha detto il premier Mario Draghi, parlando della crisi russo-ucraina in apertura del suo intervento al Consiglio di Stato per l'insediamento del nuovo presidente Franco Frattini. sat/gtr