Ucraina, D’Amato: “Dal Lazio farmaci utili in tempo di guerra”

Ucraina, D’Amato: “Dal Lazio farmaci utili in tempo di guerra”

"Questi primi aiuti andranno al confine con la Polonia". Così l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, durante la consegna all'ospedale Sant'Eugenio a Roma ai rappresentanti della Croce Rossa dei farmaci destinati alla popolazione ucraina. "In queste scatole - aggiunge - ci sono dei farmaci che sono utili in tempo di guerra: kit chirurgici di saturazione e di primo intervento, antibiotici, antipiretici, sedativi, latte per bambini". mat/fsc/mrv