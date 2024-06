Ucraina, dall’Ue 1,4 mld alle imprese per la ricostruzione

ROMA (ITALPRESS) - Per sostenere la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, l’Unione Europea ha firmato accordi da 1,4 miliardi di euro con le banche, nel tentativo di attrarre gli investimenti del settore privato. Ad annunciarlo, durante la conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sottolineando come “L’Unione sta mobilitando la propria potenza di fuoco finanziaria per aiutare l’Ucraina a resistere e a riprendersi". Questi accordi, ha ribadito la Commissione Europe a, confermano "il fermo impegno dell’Unione a sostenere il paese vittima dell'aggressione russa per tutto il tempo necessario". sat/gsl