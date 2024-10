Fontana “Dopo due anni governo mantiene consensi perché lavora bene”

MILANO (ITALPRESS) - "Per la prima volta nella storia di questo Paese, dopo due anni il governo continua a mantenere e migliorare i consensi e questo dimostra come l'esecutivo abbia lavorato bene nonostante le difficoltà internazionali che è costretto ad affrontare". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l'evento organizzato dal centrodestra al Pirellone in occasione dei due anni del governo Meloni. xm4/col3/gsl