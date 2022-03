BOLOGNA (ITALPRESS) – Conad ha deciso di sostenere attivamente la raccolta fondi a favore delle persone colpite dall’emergenza in Ucraina attraverso un’iniziativa firmata “Sosteniamo la Pace”, in collaborazione con Croce Rossa Italiana. La raccolta fondi ha lo scopo di finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto.

A sostegno del progetto, Fondazione Conad Ets ha devoluto un importo di 1,2 milioni di euro. Questo contributo si aggiunge alla raccolta fondi avviata con il supporto delle Cooperative associate a Conad, dei Soci e dei collaboratori, attraverso cui i clienti possono partecipare donando un importo di 1 euro, o superiori, alla propria spesa.

L’iniziativa è attiva dallo scorso 19 marzo fino al prossimo 24 aprile, e coinvolge gli oltre 3.400 punti vendita Conad sul territorio italiano.

“Come prima insegna della Gdo in Italia, sentiamo il dovere di fare la nostra parte, sostenendo la pace, con una presa di posizione forte e decisa” ha commentato Francesco Pugliese, Amministratore Delegato di Conad. “E’ per questo motivo che abbiamo deciso di sostenere concretamente, attraverso la Fondazione Conad Ets, le famiglie che sono state costrette ad abbandonare la propria casa per cercare ripari più sicuri – ha aggiunto -. Persone che fino a un mese fa facevano cose normali, come andare al supermercato, e che mai avrebbero pensato di trovarsi in questa situazione. Non possiamo rimanere indifferenti davanti a quello che sta succedendo in Ucraina. L’attualità ci sta ricordando che la pace non può essere data per scontata, ma bisogna volerla e sostenerla, tutti insieme”.

“Riteniamo che aiutare le persone che vivono in una situazione di emergenza umanitaria in un altro Paese significhi essere una vera comunità, la migliore espressione di noi stessi e l’essenziale per il nostro futuro – ha concluso Francesco Pugliese -. Con l’aiuto della Croce Rossa italiana vogliamo sostenere il futuro di chi in questi giorni così drammatici non riesce a vedere un domani. Perché sostenere la pace significa sostenere il futuro di tutti noi”.

L’impegno dedicato alle persone colpite dall’emergenza Ucraina è testimonianza delle azioni concrete dell’insegna nei confronti delle Persone e delle Comunità, rientrando all’interno del progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com