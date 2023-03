Ucraina, Conte “Governo Meloni brutta copia di quello Draghi”

"Ci state trascinando di gran carriera in guerra". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in sede di dichiarazione di voto sulle comunicazioni del premier, Giorgia Meloni, sul Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e il 24 marzo. sat/gtr (fonte: Web Tv Camera)