Ucraina, Brugnaro: “Grande preoccupazione per le ricadute economiche”

"Da Venezia una forte condanna all'attacco della Russia all'Ucraina, e preoccupazione per le ricadute economiche sul nostro Paese per le ritorsioni che gli Stati occidentali vorranno fare alla Russia. Energia, turismo, esportazioni: il Governo deve seguire bene questo capitolo". Lo afferma in un video su Twitter il sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro. mgg/gtr