ROMA (ITALPRESS) – “Il 25 marzo è una data fondamentale. E’ il giorno in cui Papa Francesco consacrerà Russia ed Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. E’ un segno forte per tutto il mondo, indipendentemente dal fatto di essere credenti o meno”. Lo afferma l’attrice ucraina Anna Safroncik che aggiunge: “La consacrazione alla Madonna ha molti significati. Ma, forse, il più forte è quello che va ben oltre la spiritualità o meno di un Paese o di un Popolo: è il richiamo al rispetto di valori fondamentali come quello della vita, della pace, della fratellanza tra i popoli. Valori imprescindibili, che in Ucraina – come purtroppo in altre parti del mondo – devono essere attuati “senza se e senza ma”.

(ITALPRESS).

