La trasferta di per sè è già difficile, il coronavirus non aiuta ma Paolo Nicolato non cerca alibi. Dopo la scoppola rimediata un mese fa con la Svezia, l’Under 21 riparte domani a caccia di un posto per l’Europeo. E lo farà a Reykjavik, contro l’Islanda, senza Bastoni e Carnesecchi rimasti a casa perchè positivi al Covid. “Sono due ragazzi molto importanti per noi – ammette il ct degli azzurrini ai microfoni di RaiSport – Non ci fa piacere, abbiamo avuto altri problemi anche prima delle convocazioni ma dobbiamo guardare avanti, sarà l’opportunità per i ragazzi nuovi per far vedere le loro qualità. E’ un periodo un pò così, le convocazioni sono parecchio condizionate fra giocatori che dobbiamo lasciare a casa e altri chiamati in prima squadra, ma sarà un periodo da vivere nel modo giusto. Non riusciamo magari a fare quello che avremmo voglia di fare ma resto ottimista, ho visto una squadra volenterosa, con entusiasmo, anche se non c’è l’esperienza che aveva prima e mancano alcuni calciatori che sono soliti giocare con continuità”. Anche perchè i tre punti sono fondamentali. “Dobbiamo vincere – ammette Nicolato – Comprendo che la situazione non è facile ma dobbiamo fare risultato. Anche se andiamo su un campo dove nessuno ha vinto, anzi lì hanno tutti perso, in condizioni climatiche difficili, su un terreno di gioco sintetico, dobbiamo avere l’ambizione di tirare fuori il massimo”. Il ct, anche se con pochi allenamenti e qualche acciacco fra i giocatori a disposizione, ha già in testa la formazione (“ho potuto fare quello che ho potuto ma i ragazzi li conosco molto bene”) e sa bene che tipo di gara attende l’Italia. “Sarà una partita difficile, l’Islanda come la Svezia non si è mai fermata mentre noi ci stiamo cominciando a muovere adesso. Stiamo meglio di un mese fa ma non siamo ancora al top sul piano fisico, ci metteranno in difficoltà, sarà una gara in salita”.

(ITALPRESS).