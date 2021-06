ROMA (ITALPRESS) – Un posticipo al cardiopalma quello andato in scena tra Atalanta e Inter. Alla Dea serviva una vittoria per riportarsi in zona Final Four e tutto sembrava andare verso quella direzione dopo il 3-1 del primo tempo, dove Roaldsoy, Testa e Pagani avevano infilato Bonucci e il solo Magazzù era riuscito a tener vivo il punteggio. Invece, a spezzare i sogni degli uomini di Lorenzi, ci hanno pensato i gioielli di Cristian Chivu, Iliev e Jurgens, che negli ultimi due minuti hanno realizzato le reti del definitivo 3-3. A due giornate dalla fine, Inter e Roma sono già sicure del passaggio del turno e affronteranno nel weekend due squadre in cerca di conferme: il Milan che resta in corsa solo con un successo e il Monza attualmente al quarto posto a quota 25. Negli altri incontri, il Torino al momento terzo a 26 ospita il Sassuolo a -4, mentre Genoa e Atalanta entrambe a 24 punti daranno vita ad uno scontro diretto che nessuna delle due vorrà perdere. Infine, la Lazio avrà una chance importantissima per avvicinarsi agli slot playoff nella trasferta contro la Fiorentina ultima.

