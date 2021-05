ROMA (ITALPRESS) – Terza giornata del Campionato Under 17 di Serie C che si apre con gli anticipi di sabato del gruppo 8, Bari – Bisceglie e Francavilla – Potenza, e del gruppo 6, Fermana – Arezzo. Rinviata a data da destinarsi Novara – Lecco, con la sola Alessandria – Como in programma per il gruppo 1. Nel girone 2, il Renate capolista affronta in trasferta la Pro Sesto, con Carpi e Modena che accolgono Piacenza e Pergolettese. Dopo il 3-0 a tavolino contro il Sudtirol, il Padova primo sarà ospite della Feralpisalò, mentre gli stessi alto atesini scendono in campo contro la VirtusVecomp. Nel gruppo 4, super sfida tra Cesena e Alma Fano, mentre il San Marino fanalino di coda incontra il Perugia e Ravenna e Imolese completano il calendario.

Girone toscano con Pontedera – Carrarese, Livorno – Grosseto e Pistoiese – Lucchese. Nel gruppo 6, doppio derby in Marche e Umbria, con Sambenedettese – Matelica e Ternana – Gubbio. Chiudono la giornata le rimanenti partite dei gironi 7 e 8, Catania – Paganese, Monopoli – Foggia e il posticipo di lunedì Avellino – Juve Stabia.

(ITALPRESS).