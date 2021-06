ROMA (ITALPRESS) – Ultima giornata di stagione regolare per il Campionato Under 17 di Serie A e B, che proseguirà nel mese di giugno con i Quarti di finale tra le vincitrici degli otto gironi e successivamente con la consueta Final Four. Già qualificate ben cinque squadre per il turno successivo: Genoa, Atalanta, S.P.A.L., Roma e Benevento. Per i tre gironi ancora senza regina potrebbe anche non bastare quest’ultima partita, visti alcuni recuperi ancora da disputarsi. Partendo dal gruppo 2, la situazione è abbastanza chiara: si giocheranno Milan – Monza e Inter – Cagliari, se i rossoneri vincono sono ufficialmente primi. In caso contrario, c’è ancora una chance per i nerazzurri, che potrebbero scavalcare i cugini battendo i sardi e concludendo con una vittoria il recupero contro la Cremonese. Situazione simile per il girone 5, con la lotta a due tra Bologna e Sassuolo. Ai rossoblu basta un successo contro la Reggiana fanalino di coda, mentre i neroverdi devono ottenere i tre punti in trasferta contro lo Spezia e sperare che i cugini fermino la prima in classifica. Ma il girone che regalerà emozioni fino alla fine è senza dubbio l’8, che fino alla scorsa giornata sembrava nelle mani del Crotone. Tuttavia, la sconfitta con il Lecce ha permesso ai pugliesi di ritrovarsi a pari merito con i rossoblu per un finale tutto da vivere. Il Crotone riposerà nel weekend ma deve recuperare l’incontro con il Cosenza, mentre il Lecce giocherà domenica in casa della Reggina. In caso di stallo dopo le due partite, e vista l’ulteriore parità sia negli scontri diretti che nella differenza reti negli scontri diretti, sarà la differenza reti totale a stabilire il passaggio del turno, con i calabresi al momento in vantaggio 10 a 7.

(ITALPRESS).