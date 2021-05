ROMA (ITALPRESS) – Ultima giornata di andata per tutti i gironi del Campionato Under 17 di A e B. Con il Genoa a riposo, la Juventus tenterà il sorpasso in vetta sfidando la Virtus Entella, mentre l’altra partita vedrà la Sampdoria in trasferta a Torino. Nel gruppo 2 entrambe fuori casa Inter e Milan: i nerazzurri volano in Sardegna dal Cagliari, i rossoneri si spostano di qualche chilometro verso Monza. Anche le due squadre di Verona escono dai propri confini, con il Chievo in viaggio verso Brescia e l’Hellas verso Vicenza, mentre nel girone 4 si gioca solo Pordenone – Cittadella visto il rinvio di Udinese – Venezia.

Una sola partita anche nel gruppo 5, con Sassuolo – Spezia, mentre nel girone tosco laziale derby tra Empoli e Fiorentina e Pisa ospite della Roma. Grande occasione per il Benevento nel gruppo 7, che con il Napoli a riposo può allungare nel match contro il Pescara, con l’altro incontro che vedrà avversarie Frosinone e Ascoli. A riposo la capolista Crotone nell’ultimo girone: in programma Lecce – Reggina e Salernitana – Cosenza.

(ITALPRESS).