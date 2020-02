Apostolos Tzitzikostas (Ppe), governatore della Macedonia centrale, è stato eletto per acclamazione nuovo presidente del Comitato europeo delle regioni nel corso della seduta plenaria a Bruxelles. Primo vice presidente è stato eletto il socialista Vasco Alves Cordeiro, governatore delle Isole Azzorre. Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è composto da 350 membri che rappresentano gli enti regionali e locali provenienti da tutti i 28 Stati membri dell’UE. I membri del CdR si riuniscono in sessione plenaria a Bruxelles, da 5 a 6 volte l’anno, per esaminare le priorità politiche e adottare pareri sulla legislazione dell’UE. (ITALPRESS).