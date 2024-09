ROMA (ITALPRESS) – Forti dei risultati ottenuti grazie a un palinsesto sempre più generalista che strizza l’occhio anche a un pubblico più giovane, Tv2000 e InBlu2000 hanno presentato questa mattina a Roma, nella sede di via Aurelia, il palinsesto per la stagione 2024-2025. Una proposta che, come recita il claim, vuole stare “dalla parte giusta” e che, in televisione, vede l’arrivo di quattro nuovi programmi: “Quel che bolle in pentola”, cooking show mattutino condotto da Beatrice Fazi; “Terra Mater”, appuntamento domenicale per parlare di sostenibilità con Carolina Di Domenico; “Alle porte del Giubileo”, cinque puntate “di preparazione” all’Anno Santo condotto da Gennaro Ferrara che, poi, lo seguirà con “Il Diario di Papa Francesco”; e “Algoretica – Noi e l’intelligenza artificiale”, condotto da Monica Mondo la partecipazione di padre Paolo Benanti, consigliere di papa Francesco sui temi dell’AI e dell’etica della tecnologia.

Accanto ai nuovi titoli troviamo tante conferme, alcuni per programmi che vedono comunque qualche novità. Come “Di buon mattino” (con Grazia Serra e Giacomo Avanzi) per il quale sono previsti quattro appuntamenti speciali con il card. Gianfranco Ravasi; “Il mio medico (con Monica Di Loreto) che coinvolgerà personaggi dello spettacolo e dello sport sui temi della salute e della prevenzione; “L’Ora Solare”, il talk condotto da Paola Saluzzi con un salotto ristrutturato e ampliato; “Siamo Noi”, il programma condotto da Gabriella Facondo che dedicherà alcune puntate mensili a tre emergenze del Paese: la crisi del servizio sanitario nazionale, la situazione delle carceri e il disagio giovanile; “In Cammino”, con Enrico Selleri che proporrà un viaggio tra le “opere segno” con cui le Diocesi danno testimonianza delle vicinanza concreta della comunità cristiana alle fragilità dei territori; “Pani e Pesci” nel quale, accanto a Eugenia Scotti e all’economista Luigino Bruni, arriva Enzo Decaro a leggere i brani del Vangelo che aprono il programma; “Buongiorno Prof”, che cambia sede e arriva all’Istituto Massimo dei Gesuiti di Roma. Confermati anche i programmi settimanali: “Di Bella sul 28”, l’approfondimento giornalistico condotto da Antonio Di Bella; “Vediamoci chiaro”, “Borghi d’Italia”, “Caro Gesù”, “Effetto notte”, “Indagine ai confini del sacro”, “Retroscena”, “Soul”, “Sulla strada” e “Finalmente domenica” condotto da Lucia Ascione.

Naturalmente ritroveremo tutti gli appuntamenti religiosi e gli eventi e le dirette con papa Francesco, in collaborazione con Vatican Media, così come le cinque edizioni quotidiane (due la domenica) di TG2000. Sempre nell’ottica di strizzare l’occhio a un pubblico sempre più ampio, sarà molto ricca anche l’offerta di film (più di 150, tra cui “Exodus: dei e re” di Ridley Scott e “Papa Francesco un uomo di parola” di Wim Wenders) e di documentari. Per la serialità, infine, torna “Canonico”, la serie con Michele La Ginestra arrivata alla terza stagione, e arriva la serie canadese “Il mistero delle lettere perdute”.

Per quanto riguarda Radio InBlu2000, oltre agli appuntamenti del Giornale radio (uno ogni ora), segnaliamo i nuovi appuntamenti con “Le Parole della Sostenibilità”, “InBlu2000 Replay”, “Tutte le strade portano a Roma” e due programmi dedicati rispettivamente alle mostre d’arte in Italia e alle monografie di importanti personaggi cattolici democratici della nostra storia.

Saranno potenziati, infine, gli investimenti per il web e i social (dopo X, Facebook, Instagram e Whatsapp, Tv2000 sbarcherà su TikTok e avrà ujn profilo Threads) e sarà potenziata Play2000, una piattaforma che rappresenta l’estensione della rete su mobile e Smart Tv.

“Ci presentiamo con importanti conferme e interessanti novità per offrire ai nostri telespettatori e ai nostri radioascoltatori, un’offerta che metta insieme valori e qualità. Guardiamo al pubblico che ci segue da anni ma siamo interessati a interloquire con le nuove generazioni, attraverso contenuti e strumenti mirati – ha detto il direttore di Rete e dell’Informazione Vincenzo Morgante – Vogliamo continuare a fare servizio pubblico, stando soprattutto dalla parte di chi non riesce ad avere voce o riflettori accesi, per provare a rendere un servizio adeguato alla Chiesa e al Paese. Tv2000 e InBlu2000 sono orgogliose della loro ispirazione cattolica e si sforzano, in libertà e nella voglia di dialogare con tutti, di essere coerenti nelle scelte e nelle proposte, lontani da protagonismi, superficialità e volgarità”. Una strategia che, per l’Amministratore delegato Tv2000 e Radio InBlu2000 Massimo Porfiri è “chiara e coerente, ancorata saldamente a una missione che rimane immutata: essere uno strumento di comunicazione per la Chiesa italiana, accompagnando e guidando il nostro pubblico nell’interpretazione di questo momento storico veramente complesso”. Il prossimo anno, ha aggiunto, “sarà particolarmente impegnativo perchè ci prepariamo a svolgere un ruolo centrale nella copertura mediatica del Giubileo. Sarà uno sforzo che condivideremo con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede”.

Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI conclude ringraziando tutti “per il lavoro, la passione, la competenza e la libertà” e, richiamando il claim “dalla parte giusta”, afferma che “è quella che ci consente di proseguire un cammino. E’ quella che ha scelto Gesù prima di salire sulla Croce: la strada, la piazza… Da lì si può passare di casa in casa, si incontrano persone, si domanda e si ricevono domande. E’ la strada della libertà che la fede non mortifica ma potenzia”.

foto: ufficio stampa TV2000

