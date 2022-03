ROMA (ITALPRESS) – L’Ucraina resiste all’invasione russa e Kiev è la capitale sotto assedio, tra coprifuoco e sirene antiaereo. Anche per l’informazione la situazione è sempre più delicata, e tra le testate televisive restano a Kiev solo gli inviati del Tg2 e della Cnn. Per il Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano è sul posto Piergiorgio Giacovazzo, che garantisce la cronaca anche per il Tg1 e le testate radiofoniche del servizio pubblico.

(ITALPRESS).

