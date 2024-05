ROMA (ITALPRESS) – Un montepremi record (complessivamente 1.006.400 gli euro in palio), dieci categorie previste e la tradizionale cornice iconica di Villa Borghese. E’ stata presentata quest’oggi l’edizione numero 91 del Concorso ippico internazionale ufficiale di Roma “Piazza di Siena – Master d’Inzeo”, in programma dal 22 al 26 maggio, con i migliori binomi del panorama internazionale pronti a competere tra i campi gara dell’Ovale e del vicino Galoppatoio. “Un evento invidiato e ammirato in tutto il mondo”, lo definisce il presidente della Fise, Marco Di Paola. “La Wimbledon degli sport equestri”, aggiunge l’assessore allo sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato. Per il presidente del Coni Giovanni Malagò, invece, è soprattutto “una scommessa vinta”, alla luce di un’avventura “iniziata con tantissimi pregiudizi da parte di diverse istituzioni – ricorda il numero 1 dello sport italiano -. Si riteneva che questo luogo potesse perdere la sua bellezza e la sua connotazione storica. I fatti, e gli anni, hanno dimostrato come tutti ne abbiano invece beneficiato. Il concorso ha acquisito prestigio internazionale”. La cornice è magica, il fascino non manca, ma il focus è sulla competizione sportiva, dalla Coppa delle Nazioni fino al Gran Premio Roma, con un occhio ovviamente rivolto agli azzurri. “Per questo – aggiunge Malagò – Piazza di Siena sarà l’occasione per verificare lo stato dell’arte dell’equitazione italiana”. Presente anche il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma che sottolinea “l’onore di prendersi cura di questo luogo, un qualcosa che ci rende orgogliosi”, ricordando che la manutenzione riguarda non solo Piazza di Siena ma anche altri siti limitrofi. Più in generale, Villa Borghese è al centro della riflessione di Andrea Abodi. Secondo il ministro per lo Sport e i Giovani è possibile fare ancora “qualcosa di più ambizioso, che consenta” al grande parco pubblico “di avere una gestione integrata, sistematica e quotidiana, con la costituzione di una fondazione di partecipazione che credo possa essere un’eccellenza del mondo”, le sue parole. Intanto, sport e cultura restano ben intrecciati. Non mancano attività collaterali legate all’arte (Piazza di Siena sarà dimora dell’opera ‘Il Rilievo del Cavalierè della prima metà del II secolo d.C.), oltre che all’ambiente (è stata svolta un’azione conservativa e migliorativa della Valle dei Platani) e ai ricchissimi contenuti della famiglia degli sport equestri (prevista la tappa di Italia Polo Challenge). Cultura e impegno verso la biodiversità sempre più sullo sfondo di un grande appuntamento sportivo.

