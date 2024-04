MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Ai nastri di partenza Motor Valley Fest 2024, evento celebrativo di aziende e marchi che contribuiscono da decenni a creare la leggenda del distretto dei motori emiliano-romagnolo. Il Fest, in programma da giovedì 2 a domenica 5 maggio a Modena, città Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, racchiude le eccellenze motoristiche della Terra dei Motori unendole alle ricchezze enogastronomiche del territorio. Ferrari presenzierà con un buon numero di interventi e iniziative dedicate, nonchè con l’esposizione della sua attuale gamma. Nel cortile d’onore dell’Accademia Militare di Modena sarà presente la SF90 XX Spider, vettura ibrida plug-in in edizione limitata in grado di erogare ben 1030 cv, potenza record per un’auto stradale del Cavallino Rampante. Al Museo Enzo Ferrari il pubblico potrà invece ammirare, solo per questo fine settimana, la Ferrari Roma, la Ferrari Roma Spider, la Ferrari Purosangue, la 296 GTB e la 296 GTS.

Per quanto riguarda il lato convegnistico di Motor Valley Fest, spicca la presenza di Davide Abate (Chief Technologies & Infrastructures Officer) al Top Table del convegno inaugurale di giovedì 2 maggio alle ore 9.30 presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Venerdì 3 maggio alle ore 9.30 sarà la volta di Silvia Gabrielli (Chief Digital & Data Officer), tra i protagonisti della tavola rotonda “Digitalizzazione e intelligenza artificiale”, nonchè di Carlo Palazzani e Angelo Nivola (rispettivamente Head of Exterior Design, Sports Cars e Head of Interior Design, Sports Cars) che interverranno al talk sul design automobilistico alle ore 14.30. Alle 15.00, infine, il consueto appuntamento con il Talent Talk Ferrari in cui studenti universitari e post-universitari riceveranno informazioni sulle connessioni tra alta formazione e mondo del lavoro proposte dalla Casa di Maranello, che si terrà al Teatro del Collegio di San Carlo alla presenza di Giuliano Salvi (Endurance Race Cars Track Operation Manager) e Federico Badoer (Employer Branding and University Relations Specialist).

Ferrari Classiche sarà protagonista in due diversi momenti nell’ambito delle iniziative aperte al pubblico organizzate da Motor1.com in un palco allestito nella centralissima Piazza Roma. A partire dalle 18.00 di venerdì 3 maggio si terrà un raduno a tema “Auto del cinema” dedicato agli appassionati alla presenza della Ferrari 308 GTS – il modello star del celebre telefilm degli anni 80 Magnum P.I.. Dalle ore 16.00 di sabato 4 maggio salirà invece sul palco la Ferrari GTO del 1984, prima supercar del Cavallino Rampante, di cui verranno raccontati genesi e processo di sviluppo da Gianmarco Picardi (Ferrari Classiche Technical Manager) e Fabio Menegon (Ferrari Classiche Sales Manager). Il racconto abbraccerà poi anche la gamma di servizi, eventi e iniziative che il dipartimento organizza per custodire alcune tra le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale. Non mancano infine le opportunità offerte a chi desidera visitare il Museo Enzo Ferrari (MEF) di Modena, aperto dalle 9.30 alle 19.00: oltre all’esposizione delle vetture di gamma, infatti, sabato 4 e domenica 5 maggio verranno organizzate all’interno dell’area espositiva esclusive performance dal vivo di artigiani battilastra, smaltatori e pellettieri specializzati, aperte a tutti coloro che decideranno di visitare la nuova esposizione “One Of a Kind” sul mondo delle personalizzazioni Ferrari.

Sabato 4 maggio il museo resterà aperto fino alle ore 24.00 con tariffa speciale agevolata e alcune attività di intrattenimento, tra cui musica dal vivo in collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti, la tradizionale caccia al tesoro per i più piccoli e la possibilità di accedere a visite guidate gratuite in italiano e inglese fino a esaurimento posti. Sarà attivato un servizio di navetta gratuita tra il Museo Ferrari di Maranello e il MEF nelle giornate di venerdì, sabato e domenica per coloro che intendessero visitare entrambi i musei dedicati alla leggenda del Cavallino Rampante.

