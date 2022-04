Tutela dei mari, prende il via da Palermo il progetto “Save the...

Tutela dei mari, prende il via da Palermo il progetto “Save the wave”

Prende il via da Palermo "Save the Wave", progetto per il ripristino degli ecosistemi marini del Mediterraneo frutto della sinergia tra E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, e Ioc, la Commissione oceanografica intergovernativa dell'Unesco. Nel Golfo di Mondello, teatro della prima tappa, una prateria di Posidonia oceanica ha colorato di verde una superficie di 100 metri quadri di fondale. mra/fsc/gtr