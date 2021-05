ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e fondatore dell’interguppo parlamentare ‘Ecologia integralè con Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, promotori della petizione #subitoAmbienteinCostituzione già firmata da oltre 33.000 persone su Change.org esultano per il primo voto a larga maggioranza in commissione affari costituzionali della norma che introduce la tutela di Ambiente, Biodiversità e Animali tra i principi fondamentali della Costituzione.

“E’ una prima vittoria importante per una battaglia di civiltà in corso da oltre dieci anni. Ora – sottolineano – serve subito voto in aula per realizzare i quattro passaggi tra Camera e Senato necessari ad arrivare alle importanti riunione del G20 e della COP26 previste in autunno con una costituzione degna di un italia più civile, più verde, più ecologista, in prima fila nella lotta ai cambiamenti climatici e la tutela della biodiversità. Dopo tanti boicottaggi temiamo tranelli e rinvii perciò la raccolta firme per la petizione continuerà fino al voto finale e all’entrata in vigore della modifica costituzionale”.

