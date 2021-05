LIGNANO SABBIADORO (ITALPRESS) – “Il colpo d’occhio di migliaia di ombrelloni aperti contemporaneamente questa mattina lungo i 130 chilometri di costa della nostra regione è meraviglioso: è un evento straordinario, un messaggio di ottimismo per la ripartenza e per far sapere ai turisti che il Friuli Venezia Giulia è pronto ad accoglierli, garantendo per tutta l’estate 2021 sicurezza, digitalizzazione ed esperienze”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini dalla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro da cui ha lanciato il messaggio di accoglienza a turisti e frequentatori delle spiagge del Friuli Venezia Giulia con un evento simbolico: 25.654 ombrelloni nelle spiagge da Lignano Sabbiadoro a Muggia, passando per Grado, Marina Julia, Sistiana e Trieste, si sono aperti contemporaneamente nelle prove generali dell’avvio della stagione, promuovendo una costa unica che coniuga spiagge dorate alle baie rocciose, piccoli lidi tra le falesie e l’ambiente della laguna con le oasi e riserve naturali.

L’iniziativa è stata promossa da PromoTurismoFVG assieme ai 40 gestori degli stabilimenti balneari della regione, che operano nei 66 stabilimenti (39 a Lignano Sabbiadoro, 12 a Grado e 15 nel golfo di Trieste), 43 dei quali offrono ad oggi (12 sono new entry) il servizio di booking on line sul sito www.marefvg.com.

“I dati delle prenotazioni – ha reso noto Bini – sono assolutamente positivi, in certi casi abbiamo già raggiunto i risultati in forte crescita del 2019, con un luglio e un agosto full e la possibilità, condizioni metereologiche permettendo, di un allungamento della stagione oltre settembre e con una coda nel mese di ottobre: occorre dare un segnale di ottimismo ad un settore a cui la Regione è stata vicina sia nella fase acuta della pandemia con ingenti aiuti economici e che continuerà ad essere promosso con un’importante campagna nazionale e internazionale”.

Ringraziando PromoTurismoFvg e gli operatori, Bini si è videocollegato, alla presenza dell’assessore comunale al Turismo di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini, con i sindaci delle località costiere Dario Raugna (Grado), Anna Maria Cisint (Monfalcone), Daniela Pallotta (Duino-Aurisina), Roberto Dipiazza (Trieste) e l’assessore al Turismo Stefano Decolle (Muggia). Negli interventi di tutti è stato sottolineato l’apprezzamento per il messaggio di unità e per la sinergia che concretamente ha preso avvio tra tutti gli attori del settore. “Organizzare l’evento di oggi non è banale e fino a qualche anno fa anche impensabile: oggi siamo in grado di offrire una bella immagine di coesione e ciò, assieme al fatto che le amministrazioni comunali e gli imprenditori stanno investendo sulle strutture e i servizi, ci fa dire che ci sono tutti gli ingredienti per una crescita del settore turistico che dà lavoro a migliaia di persone”, ha concluso Bini.

Da domani la stagione aprirà ufficialmente – e PromoTurismoFvg ha pensato a un messaggio particolare da diffondere per gli ospiti austriaci/tedeschi Bis Bald (“A presto”) – seguendo i tre pilastri che guidano la strategia di rilancio del Friuli Venezia Giulia: sicurezza, digitalizzazione ed esperienze.

Gli stabilimenti balneari riaprono rispettando alcuni accorgimenti che già lo scorso anno erano stati adottati secondo le linee guida emanate dal Governo. Sarà confermato il distanziamento tra gli ombrelloni, che ha regalato maggior comfort agli ospiti, così come una gestione organizzata degli ingressi e delle uscite anche attraverso l’utilizzo di passerelle dedicate o personale di accoglienza. I frequentatori delle spiagge attrezzate potranno contare su una maggiore digitalizzazione e sull’implementazione dei servizi di delivery sotto l’ombrellone: il sito www.marefvg.com, oltre a presentare l’offerta della costa, è stato ottimizzato per rendere più semplice il booking online. Con “Cerca il tuo posto in spiaggia” si potrà accedere rapidamente alla prenotazione, ma il portale permette di scoprire anche tutte le alternative che offrono le località di mare.

Le esperienze saranno ancora una volta protagoniste dell’estate 2021: accanto ai numerosi sport che si possono praticare sui litorali, a visite guidate, escursioni e attività in acqua, non mancheranno le diverse proposte del calendario di “Sea&Taste”, il format che offre la possibilità di esplorare il territorio conoscendone la natura, ma anche le tradizioni attraverso esperienze enogastronomiche.

(ITALPRESS).