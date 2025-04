Turismo, Schifani “Stiamo rimettendo in moto la Sicilia”

ENNA (ITALPRESS) - "Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto un'intesa immediatamente con la Liberty Lines, la Caronte Lines e il Ministero per evitare che la ditta potesse aumentare del 10% i biglietti per recuperare danni lamentati. La buona volontà del Governo nazionale ha trovato una soluzione. Attorno a un tavolo abbiamo scongiurato non dico la fuga dei turisti ma la penalizzazione dei turisti perché già i costi dei traghetti non sono da poco, il turista con l'aumento del biglietto per l'andata e il ritorno poteva anche rischiare di non farsi vivo e di diminuire la propria presenza". A dirlo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della riapertura al traffico di tutte le rampe dello svincolo di Enna sull'autostrada A19 "Palermo-Catania". " "Ne sono molto contento - ha aggiunto Schifani - questo dà il senso dell'attenzione al nostro turismo, che è comunque un turismo in continua crescita. I dati ci lasciano fortemente ottimisti, avremo un boom turistico quest'estate a dimostrazione del fatto che stiamo lavorando, stiamo lavorando anche sulla destagionalizzazione. La riapertura delle Terme dà il senso e la volontà di questo governo di fare in modo che il turismo possa vivere anche l'inverno con il turismo termale. Penso alle Terme di Sciacca e Acireale, che riapriremo dopo decenni. Stiamo rimettendo in moto la Sicilia, è un dato di fatto". (ITALPRESS). fsc/abr/