ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi anni il nostro Paese ha visto una costante crescita dei flussi turistici sia dall’interno sia, soprattutto, dall’estero. Anche a fronte di questi incrementi, negli anni è cresciuta la quota di cittadini che giudica il turismo italiano adeguatamente valorizzato dalle istituzioni.

Secondo un sondaggio di Euromedia Research, resta maggioritaria, però, la percentuale di italiani che ritiene ci sia ancora da lavorare per sfruttare al meglio le risorse turistiche del nostro Paese. Gli sforzi richiesti alle Istituzioni in questo campo riguardano diversi aspetti e le priorità sono cambiate nel corso del tempo. Se negli anni scorsi si puntava in prevalenza alla cura dei nostri beni culturali e alla promozione del territorio, oggi, anche a seguito della crescente presenza di turisti, si chiede un maggior controllo sui prezzi e un adeguamento rispetto ad altri Paesi consideranti «concorrenti» come Grecia, Spagna, Croazia, ecc., dove la spesa per trascorrere un periodo di vacanza risulta inferiore rispetto all’Italia. Tra i residenti delle Isole, invece, la priorità riguarda il miglioramento dei collegamenti e dei trasporti. Oltre ai costi, poi, nel confronto con i Paesi esteri si percepisce anche una differenza nei servizi offerti. Quasi la metà degli italiani, infatti, sulla base delle proprie esperienze e conoscenze, in campo turistico giudica migliori e superiori i servizi offerti dagli altri Paesi.

Sondaggio realizzato da Euromedia Research il 19/7/2024 con metodologia CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

