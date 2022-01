Turismo, Mangia “Stiamo ripartendo, buone prospettive per il 2022”

Per il turismo "sarà un anno ancora in altalena. Stiamo ripartendo dopo questa ennesima ondata pandemica e le prospettive sono molto buone, migliori del 2021 e in alcuni casi arriveremo ai numeri del 2019": a dirlo Marcello Mangia, presidente di Mangia's, in un'intervista all'Agenzia Italpress. agd/fsc/gtr