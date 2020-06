ROMA (ITALPRESS) – Una nuova app, che riunisce tutte le bellezze artistiche e naturali della regione e le offerte degli operatori in un solo strumento a disposizione dei turisti. E’ stata presentata oggi “lamialiguria”, ideata per valorizzare e conoscere il patrimonio di offerte turistiche della Liguria e renderlo disponibile a tramite lo smartphone. Più di 18mila strutture per l’ospitalità e la ristorazione, oltre 2.500 tra esperienze, suggestioni enogastronomiche e percorsi, più di 900 contenuti originali che riguardano luoghi e cultura, 5.000 eventi e mostre: questi i contenuti, in doppia versione italiano e inglese, della nuova app, che fornirà suggerimenti e spunti agli utenti basandosi sul “continuous improvement”, cioè rilasciando integrazioni, contenuti e nuove funzionalità, anche in base alle indicazioni che arrivano dagli utilizzatori stessi. La nuova app sarà scaricabile dal 1° luglio. “Questa app mette la Liguria e la sua intera offerta turistica nelle mani del turista, che potrà così andare alla scoperta della nostra regione, in ogni suo aspetto – spiega in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Il punto di partenza per la realizzazione di questo strumento è la constatazione che la Liguria offre una pluralità di attrattive, tutte di elevata qualità su tutto il territorio, in un contesto cui le distanze sono contenute. Il release di questa app è solo l’ultimo capitolo di un percorso di valorizzazione e sostegno per un settore chiave come il turismo, che è partito già nella fase del lockdown, quando abbiamo realizzato, primi in Italia, uno spot per promuovere i nostri sapori”. Tra le nuove funzionalità più interessanti c’è il servizio di prenotazione. E’ a disposizione di tutti i comuni, gli esercenti e i servizi ricettivi che vorranno aderire e consente di gestire servizi pubblici, esperienze, spiagge, musei, eventi, negozi e molte attività.

