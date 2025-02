CATANZARO (ITALPRESS) – Anche quest’anno la Regione Calabria è presente alla F.re.e di Monaco, la più grande fiera dei viaggi e del tempo libero della Baviera, che parte oggi e fino al 23 febbraio ospiterà migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. Dopo il successo dello scorso anno, per l’edizione 2025 di F.re.e, la promozione del turismo nei periodi di bassa stagione sarà al centro dei tantissimi eventi in programma presso l’area dedicata alla Calabria.

L’obiettivo è di promuovere non solo la più conosciuta vacanza balneare ma anche quella di tradizione, cultura e natura, da vivere nelle diverse stagioni.

La Regione Calabria punta alla valorizzazione dei propri territori, delle proprie coste, dei parchi e delle aree protette, luoghi particolarmente vocati alla pratica delle attività outdoor e del turismo d’avventura. Dal mare alla montagna, l’offerta turistica legata allo sport all’aria aperta, spazia in Calabria dal kitesurf, al trekking, al ciclismo, all’arrampicata passando per lo sci, le ciaspolate e tutta una serie di attività escursionistiche dedicate alla riscoperta e alla valorizzazione del turismo lento, da vivere a 360 gradi.

F.re.e Monaco – un appuntamento interamente dedicato al turismo d’avventura, al benessere e al tempo libero, con oltre 140.000 visitatori e circa 1000 espositori da 50 paesi nel 2024 – offre una vasta gamma di opportunità per fare networking, affari e vendite dirette dedicate al settore viaggi, turismo e tempo libero. Un evento che copre tutte le aree del mercato del tempo libero e dei viaggi, un’importante opportunità per le regioni presenti per presentare la propria offerta turistica integrata ad un pubblico vasto e ben settorializzato.

Protagonista dell’evento quest’anno sarà proprio il mondo dell’outdoor, uno dei prodotti di punta per il mercato tedesco, in forte crescita in termini di flussi turistici esteri per la Calabria.

“Negli ultimi anni – dichiara l’assessore al Turismo Giovanni Calabrese – la Regione ha investito molto in nuovi collegamenti aerei e nelle infrastrutture turistiche, offrendo numerose attività all’aperto e tutelando e valorizzando i tanti affascinanti borghi dove poter conoscere e vivere la cultura locale e gustare le prelibatezze locali più autentiche. La Calabria a Monaco, racconterà la versatilità e la varietà dell’offerta turistica che la contraddistingue. Una regione ricca di risorse naturalistiche, culturali e paesaggistiche pronta ad accogliere gli amanti dell’outdoor e del tempo libero, un territo-rio sinonimo d’eccellenza, perfetto per vivere esperienze innovative e autentiche”.

“Come Regione Calabria – aggiunge l’assessore al Turismo – stiamo lavorando allo sviluppo e alla tutela dei borghi, delle aree verdi, e del turismo di ritorno, valorizzando un’offerta turistica che sia innanzitutto autentica e sostenibile. La partecipazione a fiere di settore dedicate anche alla destagionalizzazione dei flussi turistici si pone come principale obiettivo, quello di comunicare nel modo giusto, ad un target ben delineato, promuovendo cultura, sport e natura per una vacanza innovativa da vivere 365 giorni l’anno in Calabria. Portiamo avanti l’idea di una Calabria capace di offrire un ambiente stimolante che permetta ai visitatori di scoprire nuove proposte per la pianificazione del tempo libero. In un’epoca in cui quest’ultimo riveste un’importanza sempre maggiore nella vita dei cittadini, questa manifestazione si configura come un’opportunità preziosa per scoprire nuove attività, esperienze e idee che arricchiscono i momenti dedicati al relax e al divertimento nella nostra regione”.

“La strategia che si sta portando avanti – sostiene infine l’assessore Calabrese – intende, dunque, rendere maggiormente attrattivi i territori nelle diverse stagioni dell’anno, attraverso il racconto di un tessuto sociale dinamico e variegato e una storia antica ben preservata, la narrazione di una Calabria straordinaria tutta da riscoprire ed esplorare”.

– Foto: ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).