Turismo, in crescita la spesa degli stranieri

ROMA (ITALPRESS) - L’Italia cresce economicamente anche grazie al turismo. In particolare quello proveniente dall’estero è in forte espansione, con presenze di visitatori internazionali aumentate del 14% rispetto al 2023, e spesa dei turisti stranieri, nei primi due mesi dell’anno in corso, cresciuta del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un incremento che potrebbe contribuire fino al 15% del Prodotto interno lordo italiano. È quanto rileva l'Eurispes che sottolinea, però, come l’overtourism, che è l’altra faccia della medaglia, sia diventato un fenomeno ormai complesso e difficile da controllare. /gtr