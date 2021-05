Turismo, Draghi “Da metà maggio il green pass nazionale”

"Dalla seconda metà di giugno il certificato verde sarà operativo all'interno dell'Ue. In attesa di questo il governo ha introdotto un pass verde nazionale per potersi muovere tra le regioni, che entrerà in vigore nella seconda metà di maggio”. Lo ha detto il premier, Mario Draghi, aprendo la conferenza stampa al termine della riunione ministeriale del G20 del Turismo. sat/trg (fonte video: Presidenza del Consiglio)