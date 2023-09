Turismo, cresce la voglia di open air

ROMA (ITALPRESS) - Numeri in crescita per il turismo open air. I primi dati del 2023 indicano un aumento del 3% degli arrivi. Si tratta di 315 mila turisti in più rispetto al 2022 con un incremento di quasi 2 milioni di presenze, come rileva FAITA-FederCamping. fsc/gtr