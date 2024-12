BOLOGNA (ITALPRESS) – Prende il via in Emilia-Romagna il conto alla rovescia per il via della stagione invernale: l’apertura delle piste da sci è fissata per il 14 dicembre. Con una grande conferma: il testimonial della campagna promozionale neve di Apt Servizi Emilia-Romagna sarà ancora Alberto Tomba, straordinario e indimenticato campione bolognese di sci. Tomba sarà il protagonista di un spot: è ripreso mentre scia, disegnando uno slalom fra i paletti, in uno scenario immacolato fra i boschi. Il suo amore verso la montagna dell’Emilia-Romagna è immutato: “Il nostro Appennino è come un’immensa palestra a cielo aperto, c’è una natura bellissima e varia, tante possibilità di sport per tutti. Lo scenario perfetto per rigenerare il corpo e la mente”.

“Con la sua energia, spontaneità e grande determinazione- sottolinea l’assessore al Turismo, Andrea Corsini-, Alberto Tomba incarna al meglio lo spirito della nostra montagna e della sua gente. Allo spot con il suo volto e la sua voce è affiancata un’efficace campagna promozionale. Auspichiamo che la neve si presenti puntuale per inaugurare la stagione 2024/25 nei nostri comprensori sciistici, che in questi anni, grazie ai finanziamenti regionali, hanno rinnovato impianti e strutture adeguandosi, per quanto possibile, al cambiamento climatico. Ci tengo a ringraziare e a inviare il mio personale ‘buon lavorò a tutti gli operatori della montagna”. La campagna di promozione prevede una serie di azioni e messaggi sui media nazionali e locali: televisione, radio, stampa e web. Lo spot con voce e volto di Alberto Tomba sarà trasmesso da Rai Sport in occasione delle telecronache delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino Maschile e Femminile. E’ prevista inoltre una campagna radio per la promozione dell’Appennino Bianco: a livello nazionale sarà trasmessa su Rai Radio 1, Radio 2 e Isoradio, a livello locale su Radio Bruno. Per quanto riguarda la carta stampata, saranno realizzate uscite pubblicitarie dedicate alle tre stazioni invernali “regine” dell’Appennino: Cimone (Mo), Cerreto Laghi (Re) e Corno alle Scale (Bo). Apt Servizi svilupperà poi una campagna social con il video di promozione della neve, nei mesi che vanno da dicembre a febbraio.

