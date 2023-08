ROMA (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta del Presidente e di concerto con l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, Simona Baldassarre, ha deliberato di destinare 250mila euro per le iniziative da realizzare nella stagione estiva 2023, anche attraverso la collaborazione con l’Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio ATCL, a partire dalla programmazione gratuita per il Castello di Santa Severa.

Per tutto il territorio regionale, si stanziano altri 350mila euro, inerenti ulteriori eventi che si svolgeranno da settembre a dicembre, che saranno decisi con avvisi pubblici della società regionale Lazio Crea.

“Con questa delibera, diamo il via a una intensa programmazione culturale, a beneficio dei cittadini e degli operatori turistici, a partire dal Castello di Santa Severa, abituale location dell’estate laziale. Una programmazione che punta a destagionalizzare l’offerta culturale e che supera le difficoltà di reperimento dei fondi a seguito del cambio di maggioranza alla guida della Regione, con lungimiranza, investendo per più tempo e su vari siti, consapevoli che la cultura si debba fare ovunque e che c’è un intero Lazio da far scoprire, non solo in estate” dichiara l’assessore Baldassarre.

