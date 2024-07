LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) (ITALPRESS) – L’aeroplanino fa volare la Turchia. Vincenzo Montella non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole sognare in grande. Il successo sotto la pioggia contro la temibile Austria del tedesco Rangnick alla Red Bull Arena di Lipsia, è storico. La Turchia è nei quarti di finale degli Europei. “E’ qualcosa di straordinario, racchiude un Paese intero – ha detto a fine gara -. Anche da giocatore ho vissuto serate importanti, ma magari l’incoscienza dell’età non te le fa godere. Questa serata voglio godermela fino in fondo”. Eppure il rammarico è probabilmente quello che per trovare spazio si sia dovuto spingere fino in Turchia, nonostante le buone esperienze fatte in Italia con Catania, Fiorentina, Sampdoria e Milan. Ma per Montella non c’è tempo di pensare al passato, la testa è rivolta già alla sfida con l’Olanda, c’è poco tempo per festeggiare, il tecnico nativo di Pomigliano d’Arco, che da poco ha compiuto 50 anni, non vuole interrompere l’idillio.

La forza della squadra è il gruppo, nonostante sia tra i più giovani del torneo: “Nelle prime partite eravamo terzi per occasioni create ma avevamo concretizzato poco, con l’Austria è venuto fuori il nostro spirito – ha sottolineato -. Siamo i più giovani del torneo attualmente in corsa, abbiamo fatto giocare due ragazzi del 2005, le soddisfazioni sono tante”. Difficile farlo sciogliere, la tensione era tanta, ma tanto è anche l’orgoglio, lo spirito di sacrificio e anche l’estro, che aveva soprattutto in campo. Per questo a chi gli chiede della parata di Gunok che nel finale ha salvato il risultato, risponde scherzando: “A fine gara gli abbiamo detto che l’ha fatta per i fotografi…”, ha detto ridendo Montella. L’aeroplanino vuole volare. E se non può farlo in Italia per adesso lo fa con la Turchia in Europa.

– Foto: Ipa Agency –

