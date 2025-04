ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Un tribunale di Ankara ha condannato il giornalista svedese Joakim Medin a 11 mesi e 20 giorni di carcere con l’accusa di “insulto al presidente”, con sospensione della pena e contestuale rilascio. Lo riferisce Media and Law Studies Association (Mlsa), un’organizzazione per i diritti umani. Tuttavia, Medin rimarrà dietro le sbarre a causa di un altro procedimento in corso in cui è accusato di “propaganda terroristica” e “appartenenza a un’organizzazione terroristica”.

Joakim Medin è un giornalista del quotidiano svedese Dagens Etc e si trovava in Turchia per coprire le proteste nazionali seguite all’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, lo scorso 19 marzo. E’ stato arrestato a fine marzo con l’accusa di “appartenenza a un’organizzazione terroristica armata” e di aver insultato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

ARRESTATE ALTRE 18 PERSONE A ISTANBUL

Le autorità turche hanno arrestato oggi 18 persone, tra cui funzionari del comune di Istanbul, oltre un mese dopo che il sindaco della città, Ekrem Imamoglu, il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan, è finito in carcere. Lo riportano i media turchi.

Tra gli arrestati vi sono Cevat Kaya, fratello della moglie di Imamoglu, ed Elcin Karaoglu, direttore della pianificazione presso il dipartimento del Bosforo del comune. Il tribunale di Istanbul ha stabilito la misura degli arresti domiciliari per altri quattro funzionari del comune.

Negli atti il pubblico ministero definisce gli arrestati membri di un “gruppo criminale formato sotto la guida di Ekrem Imamoglu” e li accusa di corruzione e frode aggravata. Imamoglu, che ha sconfitto alle elezioni amministrative del 2019 e del 2024 il candidato sostenuto da Erdogan, è stato arrestato il 19 marzo a seguito di un annullamento retroattivo del suo diploma universitario.

Il sindaco di Istanbul è membro del principale partito di opposizione il (Chp). Il suo arresto ha scatenato le più grandi proteste a livello nazionale in Turchia. Circa 2.000 persone sono state detenute a livello nazionale durante le proteste.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).