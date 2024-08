LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Ci saranno tre candidati presidenziali alle elezioni generali tunisine del 6 ottobre, in calo rispetto ai 26 del 2019, in quello che secondo gli attivisti per i diritti umani è l’assalto del presidente Kais Saied alla democrazia. Dicono anche che si tratta della continuazione della repressione di Saied durante le elezioni parlamentari del dicembre 2022 in cui ha votato solo l’8,8% dell’elettorato. Il 66enne Saied ha sciolto il governo e il parlamento il 25 luglio 2021, poi ha redatto una nuova costituzione che gli ha conferito un potere quasi totale. Dopo aver denunciato, condannato o imprigionato almeno otto dei 14 candidati respinti, è senza dubbio diretto alla vittoria in un’altra controversa elezione. Bassam Khawaja, vicedirettore per il Medio Oriente e il Nord Africa di Human Rights Watch, ha esortato le autorità tunisine a liberare lo spazio democratico liberando i politici incarcerati. “Il governo dovrebbe immediatamente porre fine alla sua interferenza politica nel processo elettorale, revocare le misure repressive e consentire ai candidati dell’opposizione di prendere parte allo scrutinio”, ha affermato. Allo stato attuale, Saied affronterà Zouhair Maghzaoui del Movimento popolare e Ayachi Zammel del Movimento Azimoun. Secondo la Commissione elettorale tunisina, i candidati sono stati squalificati perché non soddisfacevano i requisiti di nazionalità, o per mancanza delle necessarie garanzie finanziarie o firme di approvazione. L’anno scorso, la Tunisia ha messo al bando la società civile mentre Saied continuava a reprimere la libertà di parola e di espressione nel luogo di nascita della Primavera Araba. La comunità internazionale è accusata di chiudere un occhio sugli sviluppi in Tunisia, un tempo faro di speranza democratica nella parte araba del mondo. “La comunità internazionale non dovrebbe più rimanere in silenzio e dovrebbe sollecitare il governo a rettificare un processo elettorale già contaminato”, ha affermato Khawaja. Saied, professore di diritto, si è presentato alle elezioni del 2019 come candidato indipendente con la promessa di combattere la corruzione e riformare le leggi elettorali.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma