LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – L’opposizione e i gruppi della società civile tunisina organizzeranno venerdì una protesta di massa contro quello che descrivono come il leadership autoritario del presidente Kais Saied, e hanno affermato che continueranno l’escalation e le manifestazioni, a soli quattro giorni dalle elezioni presidenziali. L’opposizione e i gruppi della società civile hanno espresso preoccupazione per un’elezione potenzialmente truccata, progettata per mantenere al potere il presidente Kais Saied. Nel frattempo, sta crescendo la rabbia dell’opposizione contro il presidente Kais Saied, i cui critici lo accusano anche di usare la magistratura per mettere da parte i suoi oppositori. Il candidato alla presidenza Ayachi Zammel è stato condannato a 12 anni di carcere da un tribunale tunisino. Questa è stata la terza pena detentiva inflitta a Zammel in due settimane. È uno dei soli due candidati autorizzati a opporsi a Saied. Altre tre figure di alto profilo dell’opposizione sono state escluse. Abdessattar Massoudi, avvocato di Zammel, ha detto che Zammel è stato condannato a 12 anni di carcere dal tribunale di Tunisi con l’accusa di falsificazione di documenti. Massoudi ha descritto il verdetto come “ingiusto e una farsa”. Zammel, capo del partito di opposizione Azimoun, è in carcere dallo scorso mese con l’accusa di aver falsificato le firme degli elettori sui documenti della sua candidatura, accuse che ha descritto come fabbricate dal governo di Saied. Gli è stato permesso di continuare a candidarsi alle elezioni mentre era in prigione. Le tensioni politiche nel paese nordafricano sono aumentate in vista delle elezioni del 6 ottobre da quando una commissione elettorale nominata da Saied ha squalificato altri tre candidati lo scorso mese, tra le proteste dell’opposizione e dei gruppi della società civile. La Tunisia è stato l’unico paese arabo ad emergere con una democrazia pacifica dalle proteste della “Primavera araba” del 2011 contro i governanti autocratici in Medio Oriente e Nord Africa. Ma da quando è stato eletto nel 2019, Saied ha gradualmente accumulato maggiori poteri, sostenendo di averne bisogno per combattere un’élite corrotta. Ha sciolto il parlamento eletto e ha iniziato a governare per decreto nel 2021, una mossa che l’opposizione ha descritto come un colpo di stato.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma