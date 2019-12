TUNISIA, INIZIATIVA CONTRO CRISI DELL’OLIO D’OLIVA

Durante una riunione svoltasi tra l’Unione tunisina dell’agricoltura e della pesca (UTAP) e la commissione per l’agricoltura e la sicurezza alimentare dell’Assemblea dei rappresentanti dei cittadini (ARP), è stato deciso di accelerare la preparazione di un’iniziativa legislativa entro la fine di quest’anno per salvare il resto della stagione della raccolta delle olive. Il presidente dell’UTAP Abdelmajid Zaar ha dichiarato che la mossa consentirà al National Oil Board (ONH) di acquistare olio a costo di produzione per salvare l’agricoltore e migliorare il prodotto. Secondo il sindacato, le perdite totali della stagione delle olive ammontano a oltre 750 milioni di dinari, nonché altre gravi ripercussioni del ritardo nella raccolta sulla qualità e sulle colture del prossimo anno. L’ONH metterà in vendita da lunedì 30 dicembre l’olio d’oliva al prezzo di 5,6 dinari al litro. Le operazioni di vendita avranno luogo nei centri regionali sotto l’Ufficio dell’olio di Tunisi, Sousse, Kairouan, Sfax e Zarzis.

(ITALPRESS/MNA).