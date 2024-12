ROMA (ITALPRESS) – “Con questo messaggio desidero rispondere ad alcune richieste di chiarimento ricevute in merito alla presenza dell’astrologo Rino Liuzzi, in arte Jupiter, alla conferenza stampa LILT che si è tenuta lo scorso 5 dicembre. Leggo che qualcuno si è sentito deluso o confuso da questo episodio e, come LILT, posso comprendere come la presenza di una figura non legata al mondo scientifico possa aver suscitato perplessità e malintesi. Soprattutto se, in modo non veritiero, si è fatto intendere che lo stesso sia intervenuto su argomenti scientifici di cui la LILT non ha mai pensato che avesse facoltà e competenza”. Lo scrive Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in una lettera ai componenti del CDN LILT, ai coordinatori regionali e ai presidenti delle Associazioni LILT riguardo alle polemiche sulla vicenda Jupiter.

“Voglio, pertanto, rassicurare tutti: il signor Liuzzi, come hanno potuto “ascoltare” anche i Coordinatori regionali ed i Presidenti LILT presenti, non è stato invitato come esperto per parlare di cancro, nè in quella sede ha espresso opinioni in ambito oncologico – aggiunge Schittulli -. Inoltre, non sono stati fatti collegamenti tra astrologia e tumori. Il Signor Liuzzi, infatti, si è limitato a coprire lo spazio temporale prima dell’inizio della conferenza stampa, essendo improvvisamente venuto meno il moderatore”.

“Oltre al sottoscritto, l’intervento a carattere scientifico ha registrato anche quello del Prof. Raffaelle Perrone Donnorso, Presidente del Comitato scientifico nazionale LILT.

La LILT crede fermamente nella prevenzione e nella scienza. La prevenzione oncologica è uno dei pilastri fondamentali del nostro operato. Da oltre 100 anni, ci impegniamo a diffondere questo messaggio come arma più efficace nella lotta contro il cancro. Ogni giorno, le nostre Associazioni in tutta Italia offrono visite di controllo e supporto a chi sta affrontando o ha affrontato questa sfida – conclude il presidente -. Non era assolutamente intendimento della LILT promuovere o legittimare approcci antiscientifici, nè mancare di rispetto alla sede istituzionale che ci ha ospitato o alle migliaia di sostenitori che ci accompagnano nel nostro cammino. La LILT continuerà a operare con serietà e responsabilità, sostenuta dalla preziosa rete di volontari, per confermare il proprio ruolo di riferimento nella prevenzione oncologica in Italia”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).