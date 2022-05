ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta stamattina al Circo Massimo, sulle note dell’Inno di Mameli eseguito dalla Banda Musicale della Polizia di Roma Capitale, la cerimonia di inaugurazione della Race for the Cure con l’apertura del Villaggio della Salute che ha dato ufficialmente inizio a quattro giorni di salute, sport, benessere e solidarietà per sostenere la lotta ai tumori del seno. Insieme a Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia e a Daniela Terribile, vicepresidente dell’Associazione, presenti al taglio del nastro numerosi ospiti istituzionali: Alessio D’Amato – assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria Regione Lazio, Claudia Pratelli – assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro Comune di Roma, Alessandro Onorato – assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Comune di Roma, Svetlana Celli – presidente dell’Assemblea capitolina, Marco Elefanti – direttore generale Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Brigadier Generale Carlo Catalano – direttore del Policlinico Celio, Aurelio De Laurentiis – presidente Onorario di Komen Italia, Violante Guidotti Bentivoglio – CEO Komen Italia, Rosanna Banfi – Madrina delle Donne in Rosa, Barbara Saba – direttore generale Fondazione Johnson & Johnson, Duarte Dias – amministratore delegato Johnson&Johnson SpA e Monica Cerroni – presidente Fasda, oltre ai tanti amici e sostenitori della manifestazione.

“Dopo due anni di pandemia tornare al Circo Massimo è una grande emozione, il contributo che vogliamo dare con questa manifestazione – ha dichiarato Masetti – è quello di ritornare alla normalità, di recuperare il tempo che si è perso e fare in modo che la malattia riesca ad essere curata sempre meglio”.

Nel corso della cerimonia, Luca Torchia – Chief Communication Officer Ferrovie dello Stato Italiane ha consegnato il Premio FS per la ricerca scientifica alle ricercatrici Alba Di Leone e Chiara Naro, impegnate nell’azione di contrasto ai tumori del seno.

Dal 5 all’8 maggio nel Villaggio della Race ci saranno tante iniziative gratuite per tutti: adulti e bambini. Una grande area sarà riservata alle vere protagoniste della manifestazione – le “Donne in Rosa” – donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. Con la loro testimonianza coraggiosa, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e mandare un messaggio di forza e speranza, hanno generato un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia.

Ideata dall’Art Media Studio di Firenze e fortemente voluta da Komen Italia, sarà nuovamente allestita la “Emotional Room”, la Stanza delle Emozioni, un’installazione immersiva di forte impatto emotivo, inspirata al lancio dei 5000 palloncini rosa che per 20 anni ha concluso la manifestazione e che – nel rispetto dell’ambiente – è stato trasformato nel volo simbolico di un unico palloncino.

Sospesi fra cielo e terra e in un’atmosfera onirica, i visitatori troveranno un ambiente ideale per momenti di riflessione, ricordi e sensazioni da dedicare alle “Donne in Rosa” e che potranno all’uscita essere impressi sul Muro delle Emozioni.

Il “Villaggio della Salute” sarà attivo tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 20:00 per offrire gratuitamente consulenze specialistiche ed esami diagnostici (prevalentemente a donne selezionate da associazioni di volontariato sociale), in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS che da oltre 20 anni lavora fianco a fianco con Komen Italia per promuovere la prevenzione e la salute femminile.

“Viva la Race for the Cure 2022! Un’ atmosfera di festa, finalmente senza restrizioni, per l’inaugurazione del villaggio al Circo Massimo: tutti giorni dedicati alla salute, allo sport e alla solidarietà con la partecipazione di emozionatissimi ragazzi e ragazze delle scuole di Roma. Ne abbiamo coinvolti più di 300 al giorno, da tutti i Municipi della città. Questo sconfinamento che vede la scuola contaminarsi con la città e con le organizzazioni sociali è la cifra del nostro impegno – afferma l’assessore Claudia Pratelli -. Abbiamo tagliato il nastro della XXIII edizione ma soprattutto abbiamo portato al centro della scena la lotta al tumore al seno, la medicina di genere, la salute delle donne, la cura di sè. Un grazie davvero speciale va all’associazione Susan G. Komen per lo splendido lavoro che ogni anno attraversa la città”.

– foto ufficio stampa Susan G.Komen Italia –

