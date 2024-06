PALERMO (ITALPRESS) – Istituzioni, esperti e volontari: una catena che si unisce in occasione del trentesimo anniversario di Ail Palermo-Trapani, celebrato a Villa Niscemi a Palermo in coincidenza con la Giornata nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma. L’evento è stato un’occasione di confronto, ma anche di presentazione delle attività portate avanti dall’azienda nei confronti dei pazienti: a coordinare i lavori il presidente Ail Palermo-Trapani (nonché numero uno a livello nazionale) Pino Toro, presenti tra gli altri il responsabile Unicredit in Sicilia Salvatore Malandrino e l’assessore comunale alla Sanità Fabrizio Ferrandelli.

Per Toro la presenza di oltre cento volontari è un’ulteriore indicazione della “grande sensibilità a Palermo nei confronti della ricerca, in particolare nei confronti di Ail. Probabilmente siamo riusciti a conquistare questa fiducia nel corso degli anni, grazie ai risultati importanti che abbiamo conseguito: ad esempio il centro trapianti di Palermo è stato frutto dell’incasso di una partita di calcio, che ha visto 30mila persone allo stadio La Favorita. La generosità dei palermitani si manifesta continuamente nelle nostre iniziative: il nostro compito è offrire servizi ai malati di leucemia di tutta la Sicilia, fornendo loro ospitalità a Palermo grazie alle Case Ail, ai viaggi solidali e a una serie di iniziative che servono a mitigare le sofferenze di una malattia che può durare molto tempo”.

Malandrino si sofferma sul ruolo di Unicredit a fianco dell’associazione: “La nostra partnership con Ail va avanti da diversi anni: abbiamo favorito la nascita e il supporto delle Case Ail, attraverso la fornitura di un bus navetta per accompagnare i malati presso gli ospedali. Con la nostra carta di credito Etica il due per mille delle spese sostenute viene messo in un apposito fondo e poi reindirizzato alle Onlus e alle associazioni di volontariato del territorio: grazie a questo strumento, senza nessun onere per il titolare della carta, riusciamo a sostenere iniziative importanti in Sicilia”. In particolare, spiega il responsabile Unicredit in Sicilia, “negli ultimi dieci anni abbiamo erogato 2,4 milioni di euro a favore di 200 progetti: adesso siamo partner di Ail a livello nazionale, con diverse attività di rappresentanza e di iniziative di volontariato. A Palermo, in occasione delle festività natalizie e pasquali, abbiamo accolto nelle nostre filiali la vendita di stelle di Natale e uova di Pasqua, per sostenere la ricerca e attingere ai nostri clienti per dare fondi a favore di Ail”.

Ferrandelli sottolinea come “il Comune è vicino ad Ail, che da trent’anni fa un lavoro enorme sul territorio: grazie al contributo che arriva in termini di ricerca in tanti hanno continuato a vivere e crescere. Mi aspetto che il dialogo tra istituzioni rimanga vivo e intenso”.

