Tumore al seno, numeri imponenti ma sempre meno “cattivi”

MILANO (ITALPRESS) - "Siamo pronte per stare insieme ai medici e ai ricercatori, a quelle che sono le nuove frontiere della medicina, pronte a iniziare nuovo ciclo di 30 anni, per educare le pazienti sulle nuove terapie, far leva sul fatto che l'accesso ai trial clinici è molto importante, che non bisogna avere paura dei tumori, persino di quello metastatico". A dirlo Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia, associazione di promozione sociale che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura dei tumori al seno, intervistata da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl Rosanna D'Antona - Presidente Europa Donna Italia fsc/gsl