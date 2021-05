ROMA (ITALPRESS) – Nonostante il sostegno del pubblico di casa, Matteo Berrettini esce di scena agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Niente da fare per il tennista romano, nona testa di serie, battuto in due set da Stefanos Tsitsipas, numero 5 del tabellone, che si è imposto con il punteggio di 7-6 (3), 6-2. Ai quarti il greco affronterà il serbo Novak Djokovic (1) che nel primo incontro della giornata ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina 6-2, 6-1.

Al di là degli incontri, da segnalare il ritorno del pubblico in Italia in un evento sportivo, ovviamente con le massime disposizioni di sicurezza anti-Covid. L’impianto è stato suddiviso in tre zone che non comunicano fra di loro, posti rigorosamente numerati, accessi e uscite separate. Tutti gli spettatori devono essere muniti di una mascherina FFP2. I posti, nel rispetto del distanziamento, sono più di 5000 (2.415 sul campo Centrale, 1.493 sulla Grand Stand Arena, 774 nello Stadio Pietrangeli e 590 sui Campi Secondari) per ogni sessione.

(ITALPRESS).