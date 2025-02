ROMA (ITALPRESS) – I dazi statunitensi sul Messico saranno sospesi per un mese. Lo ha reso noto la presidente messicana Claudia Sheinbaum su X. “Abbiamo avuto una conversazione proficua con il presidente Trump, con grande rispetto per la nostra relazione e sovranità. Abbiamo raggiunto una serie di accordi: il Messico rafforzerà immediatamente il confine settentrionale con 10.000 membri della Guardia Nazionale, per impedire il traffico di droga dal Messico agli Stati Uniti, in particolare il fentanyl; gli Stati Uniti si impegnano a lavorare per impedire il traffico di armi ad alta potenza verso il Messico. I nostri team inizieranno a lavorare oggi su due fronti: sicurezza e commercio; Le tariffe sono sospese per un mese da oggi”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).