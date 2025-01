Trump, Sangiuliano “Il mondo si misurerà con le sue decisioni”

ROMA (ITALPRESS) - Donald Trump "può piacere o meno", ma "non c'è dubbio che tutto il mondo si misurerà quotidianamente con lui: le sue decisioni non sono lontane, ma immediatamente ricadono sulla nostra vita". Così Gennaro Sangiuliano ha presentato a Palazzo Brancaccio, a Roma, il suo libro "Trump. La rinascita". "Nel 2017 avevo pubblicato la biografia di Trump, l'ho ripresa e ho aggiunto dei nuovi capitoli che affrontano il periodo che va dal gennaio del 2021, dai tragici fatti di Capitol Hill fino alla rielezione. Nessuno di noi - sfido chiunque - aveva previsto il ritorno di Trump che, allora, non solo era dato per politicamente finito, ma addirittura era visto sull'orlo del carcere. Tutto questo deve essere oggetto di studio, anche sociologico", ha spiegato. xi2/sat/gsl