TRUMP “NUOVE SANZIONI ALL’IRAN, MA SIAMO PRONTI ALLA PACE”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Finché sarò presidente, l’Iran non avrà mai un’arma nucleare”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, incontrando la stampa a Washington in merito al raid iraniano contro due basi Usa in Iraq.

“Il popolo americano dovrebbe essere estremamente grato e felice, nessun americano è stato ferito nel raid del regime iraniano. Tutti i nostri soldati sono salvi e ci sono stati solo danni minimi, le nostre basi militari sono al sicuro”, ha spiegato Trump. “L’Iran sembra adesso essere in svantaggio, è un bene per tutto il mondo. Nessun americano è stato ucciso grazie alle precauzioni che avevamo preso”, ha aggiunto, annunciando “nuove sanzioni severe contro l’Iran, che resteranno finché non cambierà atteggiamento”.

Per il presidente Usa “va abbandonato l’accordo sul nucleare, dobbiamo lavorare a un nuovo accordo che aiuti la pace e la prosperità”. “Siamo pronti alla pace, con tutti quelli che la desiderano”, ha detto ancora Trump.

(ITALPRESS).