Trump incontra Rutte “Voglio che la guerra si fermi, mi piacerebbe incontrare Putin”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte hanno avuto un lungo confronto nello Studio Ovale. “Discuteremo di cosa sta succedendo tra Ucraina e Russia – ha affermato Trump -. Voglio che la guerra si fermi”.

Rutte ha inoltre dichiarato di essere soddisfatto dell’accordo che Trump sta cercando di ottenere: “Discuteremo anche della produzione della difesa, vorrei davvero complimentarmi con te per questo”.

Trump ha inoltre ribadito che grazie alle sue azioni la Nato “è diventata più forte“: “Stiamo ricevendo notizie che le cose stanno andando bene in Russia – ha dichiarato Trump -. Discussioni molto serie con Putin e altri. Sappiamo dove siamo con l’Ucraina e spero che la Russia faccia la cosa giusta”.

Rispondendo ad una domanda della stampa sulle conversazioni relative all’accordo tra Russia e Ucraina, Trump ha dichiarato di voler “vedere un cessate il fuoco da parte della Russia”. Il magnate ha anche manifestato la volontà di avere un bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin: “Mi piacerebbe incontrarlo e parlargli, ma dobbiamo concludere in fretta”.

Nel corso dell’incontro Trump è stato anche interpellato sull’Unione Europea e sui dazi: “Lì non ci è permesso vendere automobili – ha affermato Trump – Non vendiamo auto all’Europa, l’Unione Europea è molto cattiva, stanno facendo causa a Google, stanno facendo causa a Facebook. Le tariffe sono molto importanti”.

Trump ha inoltre reso nota ai giornalisti la sua intenzione di non fare passi indietro in merito ai dazi che sta imponendo al Canada: “Siamo stati derubati per anni, non ci piegheremo”. Secondo Trump i dazi avranno un impatto economico iniziale, ma poi le cose cambieranno: “Ci sarà un po’ di interruzione. Ma non durerà a lungo”.

